Тайфун «Хагібіс» в Японії: під час евакуації з вертольота випала жінка

Наслідки тайфуну «Хагібіс», фото: «Сіньхуа»

https://racurs.ua/ua/n128019-tayfun-hagibis-v-yaponiyi-pid-chas-evakuaciyi-z-vertolota-vypala-jinka.html

Ракурс

В Японії під час евакуації населення з районів, які постраждали від потужного тайфуну «Хагібіс», з вертольота випала жінка похилого віку.

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Інцидент стався, коли літальний апарат перебував на висоті 40 м. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на пожежну службу Токіо.

У постраждалої була зафіксована зупинка серця та дихання. Її доставили до лікарні, однак там вона померла.

У роботах з евакуації населення в Японії задіяні тисячі військовослужбовців. Людей з постраждалих регіонів евакують за допомогою вертольотів та катерів.

Загалом жертвами тайфуну вже вважаються 23 людини. Ще 16 зникли безвісти, щонайменше 166 поранено.

Крім того, через тайфун у Токійській затоці 12 жовтня затонуло панамське вантажне судно, яке стояло там на якорі. Щонайменше одна людина загинула, семеро зникли безвісти. Всього на судні було 12 членів екіпажу.

Нагадаємо, тайфун «Хагібіс» вчора прийшов на найбільший японський острів Хонсю в районі півострова Ідзу. Наразі сила тайфуну зменшилася, його статус понижено до рівня «тропічний шторм».