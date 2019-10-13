Конфлікт у МОЗ: Гончарук сподівається, що проведення конкурсу на посаду держсекретаря дозволить вирішити проблему

Олексій Гончарук, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n128018-konflikt-u-moz-goncharuk-spodivaietsya-scho-provedennya-konkursu-na-posadu-derjsekretarya.html

Ракурс

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, вважає, що проведення чесного конкурсу на посаду державного секретаря при Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) допоможе «зняти існуючий публічний конфлікт» у цьому відомстві.

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Про це він заявив у соціальній мережі Фейсбук, коментуючи повідомлення колишнього виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, котра вважає нещодавні події у міністерстві «рейдерським захопленням».

Публікація Супрун стосувалася здійсненого в суботу звільнення держсекретаря цього відомства Артема Янчука, котрий перебуває у декретній відпустці. Замість нього тимчасово виконуючою обов’язки була призначена Інна Солодка. Перед виходом у декрет Янчук поклав свої обов’язки на генерального директора директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірину Литовченко.

За словами Супрун, звільнення Янчука відбулося «в супертаємному режимі з порушенням законодавства».

На мою думку, міністр повинна мати можливість сформувати собі команду. І я буду її в цьому підтримувати, — зазначив Гончарук.

Пані Інна призначена тимчасово, — наголосив прем'єр.

За словами Гончарука, юридичну оцінку рішення щодо звільнення Янчука він «залишить юристам». Прем'єр пообіцяв з’ясувати, чи мав Кабмін право звільняти людину в декреті.

Гончарук також зазначив, що «чесний конкурс» на цю посаду буде оголошений наступного тижня. Він триватиме кілька тижнів.

Гочарук сподівається, що новим держсекретарем МОЗ стане «людина, яка зможе подивитись на ситуацію неупереджено».

Буде нова людина! — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, наприкінці серпня Верховна Рада призначила Зоряну Черненко новим очільником МОЗ.