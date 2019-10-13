Конфликт в Минздраве: Гончарук надеется, что проведение конкурса на должность госсекретаря позволит решить проблему

Алексей Гончарук, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n128018-konflikt-v-minzdrave-goncharuk-nadeetsya-chto-provedenie-konkursa-na-doljnost-gossekretarya.html

Ракурс

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, считает, что проведение честного конкурса на должность государственного секретаря при Министерстве охраны здоровья поможет «снять существующий публичный конфликт» в этом ведомстве.

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Об этом он заявил в социальной сети Фейсбук, комментируя сообщение бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая считает недавние события в министерстве «рейдерским захватом».

Публикация Супрун касалась совершенного в субботу увольнения госсекретаря этого ведомства Артема Янчука, который находится в декретном отпуске. Вместо него временно исполняющим обязанности была назначена Инна Солодкая. Перед выходом в декрет Янчук положил свои обязанности на генерального директора директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирину Литовченко.

По словам Супрун, увольнение Янчука произошло «в супертайном режиме с нарушением законодательства».

По моему мнению, министр должен иметь возможность сформировать себе команду. И я буду ее в этом поддерживать, — отметил Гончарук.

Госпожа Инна назначена временно, — подчеркнул премьер.

По словам Гончарука, юридическую оценку решения об увольнении Янчука он «оставит юристам». Премьер пообещал выяснить, имел ли Кабмин право увольнять человека в декрете.

Гончарук также отметил, что «честный конкурс» на эту должность будет объявлен на следующей неделе. Он продлится несколько недель.

Гочарук надеется, что новым госсекретарем Минздрава станет «человек, который сможет посмотреть на ситуацию беспристрастно».

Будет новый человек! — подчеркнул премьер.

Напомним, в конце августа Верховная Рада назначила Зоряну Черненко новым главой МОЗ.