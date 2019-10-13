Последствия инцидента, фото: CNN

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Ракурс

В американском городе Новый Орлеан обрушилось здание недостроенной гостиницы Hard Rock.

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В результате инцидента один человек погиб, еще 18 получили ранения. Двое пострадавших находятся под завалами, их пытаются достать спасатели. Об этом сообщает телеканал CNN.

Мы считаем, что знаем, где они, но не видим их, — отмечают пожарные. — Мы предполагаем, что они живы.

Отмечается, что спасательные группы используют собак и беспилотники для установления контакта с людьми под завалами.

Еще одного человека, считавшегося пропавшим без вести, впоследствии обнаружили в одной из больниц.

На момент обвала на объекте находилось более 100 человек. Сообщений о пешеходах или автомобилистов, которые могли пострадать, находясь в момент инцидента на улице рядом со зданием, нет.

Здание остается нестабильным и существует опасения относительно возможности еще одного обвала.

Так, кран, прикрепленный к зданию, нестабилен и может также обрушиться. Власти эвакуировали несколько соседних зданий и приостановила службу трамваев в районе.

Самый большой наш страх сейчас — это кран, — отмечают спасатели. — Он весит несколько тонн.

Причины инцидента устанавливаются.

Здание отеля Hard Rock находится недалеко исторической части этой бывшей французской колонии. Согласно планам, в Hard Rock должно было быть 350 номеров.

Напомним, несколько месяцев назад в Башкирии обрушился самый длинный деревянный мост в РФ, известный по кадрам из советского многосерийного фильма «Вечный зов».