Наслідки інциденту, фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n128017-novyny-ssha-u-novomu-orleani-obvalylasya-budivlya-gotelu-video.html

Ракурс

У американському місті Новий Орлеан обвалилася будівля недобудованого готелю Hard Rock.

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В результаті інциденту одна людина загинула, ще 18 отримали поранення. Двоє постраждалих перебувають під завалами, їх намагаються витягти рятувальники. Про це повідомляє телеканал CNN.

Ми вважаємо, що знаємо, де вони, але не бачимо їх, — зазначають пожежники. — Ми припускаємо, що вони живі.

Зазначається, що рятувальні групи використовують собак і безпілотники для встановлення контакту з людьми під завалами.

Ще одну особу, котру вважали зниклою безвісти, згодом виявили в одній із лікарень.

На момент обвалу на об'єкті перебувало понад 100 робітників. Повідомлень про пішоходів чи автомобілістів, які могли постраждати, перебуваючи в момент інциденту на вулиці поруч із будівлею, немає.

Будівля залишається нестабільною і існує побоювання щодо можливості ще одного обвалу.

Так, кран, прикріплений до будівлі, нестабільний і може також обвалитися. Влада евакуювала кілька сусідніх будівель та призупинила службу трамваїв у районі.

Найбільший наш страх зараз — це кран, — наголошують рятувальники. — Він важить кілька тонн.

Причини інциденту встановлюються.

Будівля готелю Hard Rock розташована неподалік історичної частини цієї колишньої французької колонії. Згідно з планами, у Hard Rock мало бути 350 номерів.

Нагадаємо, кілька місяців тому в Башкирії обвалився найдовший дерев’яний міст у РФ, відомий за кадрами з радянського багатосерійного фільму «Вічний поклик».