Аннексия Крыма: ООН осудила принудительное выселение Россией граждан Украины из оккупированного полуострова, фото — 352info

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Ракурс

В ООН признали нарушение Россией Женевских конвенций. Речь идет об умышленном переселении людей из материковой части РФ в украинский Крым и попытках изменить демографическую ситуацию на оккупированном полуострове.

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Об этих тенденциях рассказывается в докладе генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. В частности, в документе приводятся данные судебного реестра РФ, согласно которому в 2017—2018 годах суды в оккупированном Крыму приняли решение о перемещении не менее 947 человек, которые считаются иностранцами по законодательству России, в том числе перемещении 518 граждан Украины.

Кроме того, по меньшей мере 109 жителей Крыма были «принудительно выселены» правоохранительными органами России. В большинстве случаев жертвами, вероятно, были граждане Украины, которые рассматривались РФ как такие, которые не имеют права проживать в Крыму, — говорится в докладе.

Киев отреагировал на отчет лидера ООН. Заместитель председателя Комитета ООН от восточноевропейской региональной группы Олег Николенко прокомментировал доклад в Фейсбук. Он отметил, что именно генсек ООН обнародовал заявление об агрессивной политике РФ в оккупированном Крыму.

С одной стороны, российские власти принимает меры для принуждения несогласных с оккупацией оставить полуостров, а с другой — в 2014—2018 годах переселили на украинский полуостров 140 тыс. своих граждан, в том числе военнослужащих и членов их семей, — заявил украинский дипломат.

По словам Николенко, в количественном показателе это составляет более 5% прироста населения. По его мнению, это делается для закрепления аннексии Крыма и создания дополнительных препятствий для дальнейшей деоккупации.

Напомним, что 11 сентября в Европейском суде по правам человека в Страсбурге состоялось первое слушание по делу «Украина против России». Оно касается нарушений прав человека в Крыму.

«Ракурс» сообщал, что слушания о подсудности этого дела могут длиться полгода. Россию обвиняют в нарушении статей Конвенции о защите прав человека, в частности права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, свободу слова и передвижение, а также на справедливый суд.