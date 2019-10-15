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Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп, фото: The White House

Трамп вводит санкции в отношении Турции

15 окт 2019, 10:37
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции в связи с осуществляемой этой страной военной операцией на севере Сирии.

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Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео.

Так, в санкционный список согласно этому указу уже внесены «трое представителей власти Турции высокого ранга», а также министерства энергетики и обороны этой страны.

Отмечается, что этот указ Трампа предоставляет Минфину и Госдепу США полномочия рассматривать возможность введения и вводить санкции в отношении лиц или организаций, связанных с действиями «которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии».

По словам Помпео, Турции, чтобы избежать дальнейших санкций, нужно будет немедленно прекратить свое наступление на севере Сирии и вернуться к диалогу с США по ситуации в регионе.

Трамп в своем Твиттере также опубликовал заявление, в котором пообещал ввести пошлину в размере до 50% на турецкую сталь, а также прекратить переговоры по торговому соглашению на сумму 100 млрд долл. США.

Я полностью готов быстро уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры будут продолжать идти по этому опасному и разрушительному пути, — отметил Трамп.

Напомним, Франция и Германия несколько дней назад объявили, что останавливают поставки Турции оружия, которое могло бы быть использовано в ее наступлении в Сирии.


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