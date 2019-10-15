Трамп запроваджує санкції щодо Туреччини

Реджеп Таїп Ердоган та Дональд Трамп, фото: The White House

https://racurs.ua/ua/n128067-tramp-zaprovadjuie-sankciyi-schodo-turechchyny.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження санкцій щодо Туреччини у зв’язку зі здійснюваною цією країною військовою операцією на півночі Сирії.

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Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на заяву держсекретаря США Майка Помпео.

Так, у санкційний список згідно з цим указом вже внесені «троє представників влади Туреччини високого рангу», а також міністерства енергетики та оборони цієї країни.

Зазначається, що цей указ Трампа надає Мінфіну і Держдепу США повноваження розглядати можливість введення і вводити санкції щодо осіб чи організацій, пов’язаних з діями «які створюють небезпеку для цивільних осіб або ведуть до подальшого підриву миру, безпеки і стабільності на північному сході Сирії».

За словами Помпео, Туреччині, щоб уникнути подальших санкцій, потрібно буде негайно припинити свій наступ на півночі Сирії та повернутися до діалогу зі США щодо ситуації в регіоні.

Трамп у своєму Твіттері також опублікував заяву, в котрій пообіцяв запровадити мито в розмірі до 50% на турецьку сталь, а також припинити переговори щодо торгової угоди на суму 100 млрд дол. США.

Я повністю готовий швидко знищити економіку Туреччини, якщо турецькі лідери продовжуватимуть йти по цьому небезпечному та руйнівному шляху, — наголосив Трамп.

Нагадаємо, Франція та Німеччина кілька днів тому оголосили, що зупиняють постачання Туреччині зброї, яка могла б бути використана у її наступі в Сирії.