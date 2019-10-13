Франція та Німеччина зупиняють постачання зброї Туреччині через операцію в Сирії

Туреччина здійснює в Сирії військову операцію «Джерело миру», фото: «Анадолу»

https://racurs.ua/ua/n128013-franciya-ta-nimechchyna-zupynyaut-postachannya-zbroyi-turechchyni-cherez-operaciu-v-syriyi.html

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Франція призупинила всі продажі зброї до Туреччини і попередила Анкару, що її наступ на півночі Сирії загрожує європейській безпеці.

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на спільну заяву міністерств закордонних справ та оборони Франції, яка з’явилася у суботу.

В очікуванні закінчення цього наступу Франція вирішила призупинити всі плани з експорту до Туреччини озброєнь, які могли б бути використані в цьому наступі. Це рішення вступає в силу негайно, — наголошується в заяві.

У документі також зазначається, що міністри закордонних справ Євросоюзу в понеділок узгодять свою позицію з цього питання на засіданні в Люксембурзі.

Вчора подібну заяву зробив також міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

На тлі турецького військового наступу в північно-східній Сирії федеральний уряд не видаватиме ніяких нових дозволів на будь-яке озброєння, яке може бути використане Туреччиною в Сирії, — цитує Мааса видання Bild.

Військова операція Туреччини в Сирії розпочалася 9 жовтня. Вона спрямована проти «Демократичних сил Сирії», в яких переважають курдські загони, більшість з яких Анкара вважає терористичними. В цій військовій операції беруть участь Збройні сили Туреччини та загони опозиційної Сирійської національної армії.

Туреччина заявляє, що цією військовою операцією прагне ліквідувати «терористичну загрозу» біля своїх кордонів.

Нагадаємо, Ліга арабських держав та президент ПАРЄ закликають Туреччину припинити наступ у Сирії.