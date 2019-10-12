Бойові дії в Сирії. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n128008-franciya-liga-arabskyh-derjav-ta-prezydent-parie-zaklykaly-turechchynu-poklasty-kray-viyskoviy.html

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Франція, Ліга арабських держав та президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паскьє закликали Туреччину припинити наступ військ у Сирії.

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Французький лідер Еммануель Макрон заявив, що ці дії Туреччини можуть спричинити активність терористичної організації «Ісламська держава». Про це Макрон заявив під час телефонної розмови з главою США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Крім того, припинити наступ турецьких військ закликав очільник Ліги арабських держав Ахмед Абул Гейт. Сьогодні він заявив, що через дії турецької армії почнеться нова хвиля біженців, а досягнення у боротьбі з ІДІЛ опиняться під загрозою.

Президент ПАРЄ Ліліан Морі Паскьє заявила, що стурбована військовим втручанням Туреччини в північну Сирію.

Це втручання тягне за собою ризик сильної напруженості, його гуманітарні наслідки для населення регіону катастрофічні, і я шкодую про загибель людей, особливо мирних жителів, — заявила вона.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина розпочала масштабну операцію під назвою «Джерело миру» в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Сьогодні турецька армія захопила сирійське місто Расулайн.