ЗС Туреччини захопили місто Расулайн. Фото: Слово і діло

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Турецькі війська захопили сирійське місто Расулайн, розташоване на сході від річки Євфрат.

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Збройні сили Туреччини увійшли в місто в рамках операції «Джерело миру». Про втрати в ході військової операції наразі невідомо. Про це 12 жовтня повідомляє агентство «Анадолу» з посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини.

У ході успішних операцій, що проводяться в рамках операції «Джерело миру», місто Расулайн, що розташоване на схід від Євфрату, було узято під контроль — йдеться у повідомленні.

Як відомо, 9 жовтня Туреччина розпочала масштабну операцію під назвою «Джерело миру» в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Анкара планує ліквідувати терористичну загрозу біля кордонів Туреччини та створити зони безпеки. Влада Туреччини заявила, що пріоритетом військової операції є «безпека мирного населення».

Нагадаємо, курдські збройні формування днями обстріляли турецьку провінцію Мардін. Внаслідок мінометного обстрілу загинули восьмеро мирних мешканців, ще 35 осіб дістали поранення.