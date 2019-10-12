ВС Турции захватили город Расулайн. Фото: Слово и дело

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Турецкие войска захватили сирийский город Расулайн, расположенный на востоке от реки Евфрат.

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Вооруженные силы Турции вошли в город в рамках операции «Источник мира». О потерях в ходе военной операции пока неизвестно. Об этом 12 октября сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

В ходе успешных операций, проводимых в рамках операции «Источник мира», город Расулайн, расположенный к востоку от Евфрата, был взят под контроль — говорится в сообщении.

Как известно, 9 октября Турция начала масштабную операцию под названием «Источник мира» в районах Сирии на восток от реки Евфрат. Анкара планирует ликвидировать террористическую угрозу у границ Турции и создать зоны безопасности. Власти Турции заявили, что приоритетом военной операции есть «безопасность мирного населения».

Напомним, курдские вооруженные формирования на днях обстреляли турецкую провинцию Мардин. В результате минометного обстрела погибли восемь мирных жителей, еще 35 человек получили ранения.