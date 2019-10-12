Боевые действия в Сирии. Фото: RT

https://racurs.ua/n128008-franciya-liga-arabskih-gosudarstv-i-prezident-pase-prizvali-turciu-polojit-konec-voennoy-operacii.html

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Франция, Лига арабских государств и президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье призвали Турцию прекратить наступление войск в Сирии.

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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что эти действия Турции могут повлечь активность террористической организации «Исламское государство». Об этом Макрон заявил во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

Кроме того, прекратить наступление турецких войск призвал и глава Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт. Сегодня он заявил, что из-за действий турецкой армии начнется новая волна беженцев, а достижения в борьбе с ИГИЛ окажутся под угрозой.

Президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что обеспокоена военным вмешательством Турции в северную Сирию.

Это вмешательство влечет за собой риск сильной напряженности, его гуманитарные последствия для населения региона катастрофические, и я сожалею о гибели людей, особенно мирных жителей, — заявила она.

Напомним, 9 октября Турция начала масштабную операцию под названием «Источник мира» в районах Сирии на восток от реки Евфрат. Сегодня турецкая армия захватила сирийский город Расулайн.