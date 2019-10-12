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Ракурс
Президент США Дональд Трамп. Фото: flickr.com

Трамп назвав полюванням на відьом розслідування проти його адвоката

12 жов 2019, 21:53
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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, відреагував на розслідування щодо діяльності його адвоката Рудольфа Джуліані в Україні.

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Господар Білого дому вважає, що представники Демократичної партії продовжують полювати на відьом. Трамп заявив, що вважає Джуліані «легендарним руйнівником криміналу» й додав, що йому «соромно» через дії правоохоронців. Про це йдеться на сторінці президента США у Twitter.

Отже, тепер демократи переслідують легендарного руйнівника криміналу та найвеличнішого мера в історії Нью-Йорка Руді Джуліані. Іноді він можу здаватися грубим, але він відмінний хлопець та чудовий адвокат. Таке одностороннє полювання на відьом відбувається в США. Глибинна держава. Соромно, — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Федеральна прокуратура Нью-Йорка почала розслідування щодо адвоката президента США Дональда Трампа. Рудольфа Джуліані підозрюють в порушенні законів про лобізм.

Правоохоронці розслідують спроби представника американського лідера домогтися відставки Марі Йованович з посади посла Сполучених Штатів у Києві. Слідчі мають намір встановити, чи порушував юрист закони про запобігання іноземного впливу на політичні процеси в США.

«Ассошіейтед Прес» раніше писало, що Джуліані найняв вихідців з колишнього СРСР Льва Парнаса та Ігоря Фрумана. Ті повинні були домагалися початку розслідування на Україні щодо колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина.

Джерело: Ракурс


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