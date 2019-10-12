Стали відомі зарплати чиновників УАФ. Фото: Українські новини

https://racurs.ua/ua/n128011-cyfry-shokuut-jurnalist-nazvav-zarplaty-posadovciv-ukrayinskoyi-asociaciyi-futbolu.html

Ракурс

Посадовці Української асоціації футболу отримують чималу заробітну плату за свою роботу.

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Глава комітету збірних УАФ Мирон Маркевич заробляє на своїй посаді більше 700 тис. грн. Список зарплат деяких високопоставлених чиновників футбольної асоціації оприлюднив журналіст Костянтин Андріюк на власній сторінці у Facebook.

Я все не міг здогадатися, чому наша УАФ забила на свого хворого арбітра Сергія Беккера і кинула його напризволяще. На півроку. Без жодної фінансової допомоги. А все виявилося дуже просто. Всі кошти цієї контори вочевидь ідуть на ЗП важливим та потрібним людям, — йдеться у повідомленні.

Журналіст додав, що зарплатня Лучано Лучі, який є керівником Беккера, у березні склала 508 тис. 985 грн. Крім того, Андріюк опублікував місячні зарплати ще низки футбольних чиновників й запевнив, що це стовідсоткові достовірні дані.

— Мирон Маркевич (голова Комітету національних збірних) — 729 тис. 905 грн;

— Вадим Костюченко (1 віце-президент) — 474 тис. 027 грн;

— Юрій Запісоцький (генеральний секретар) — 350 тис. 533 грн;

— Олег Протасов (1 віце-президент) — 250 тис. 719 грн;

— Ігор Бєланов (співголова Комітету професійного футболу УАФ) — 157 тис. 595 грн;

— Алан Плієв (давній друг президента УАФ) — 120 тис. 264 грн;

— Валентин Латипов (радник президента УАФ) — 99 тис. 644 грн.

Нагадаємо, фанати київського «Динамо» назвали одного зі співвласників клубу та колишнього віце-президента УЄФА Григорія Суркіса ворогом трибун через членство в партії «Опозиційний блок — За життя».