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Лідерів Каталонії можуть засудити до 15 років тюрми. Фото: flickr.com

Суд Іспанії має засудити лідерів каталонських сепаратистів до 15 років тюрми — ЗМІ

12 жов 2019, 20:40
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Верховний суд Іспанії має намір засудити лідерів каталонських сепаратистів до 15 років ув’язнення.

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Таке покарання на екс-чиновників очікується за організацію референдуму за незалежність Каталонії у 2017 році. Окремих лідерів руху визнають винними у підбурюванні до заколоту і зловживанні державними коштами. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Прокуратура просить найбільший тюремний строк у 25 років дати колишньому заступнику керівника уряду Каталонії Оріолу Хункерасу. Однак очікується, що служителі Феміди засудять його до 15 років ув’язнення. Планується, що вирок буде оприлюднений наступного тижня.

Як відомо, суд над колишніми лідерами Каталонії розпочався у Мадриді 12 лютого 2019 року. На лаві підсудних перебувають 12 лідерів руху за незалежність іспанського регіону.

Нагадаємо, у 2017 році в Каталонії відбувся ніким не визнаний референдум щодо незалежності провінції від Іспанії. Ще за кілька тижнів влада Каталонії оголосила про незалежність регіону. Іспанський уряд у відповідь ввів пряме управління Каталонією з Мадрида. Після цього були заарештовані низка каталонських чиновників та політиків.


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