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Ракурс
Адміністратору готелю «Токіо стар» змінили запобіжний захід. Фото: odessa online

Суд відпустив під домашній арешт адміністратора згорілого готелю «Токіо стар»

12 жов 2019, 20:07
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Суд звільнив з-під варти адміністратора одеського готелю «Токіо стар», де у пожежі загинули дев’ятеро осіб.

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Адміністратору 11 жовтня обрали запобіжний захід у виді арешту. Клопотання надійшло до суду від слідчого, яке було погоджено з прокурором. Про це повідомила «Судова влада України».

Підозрюваній змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт (з 22.00 до 6.00). Жінку звільнено з-під варти в залі суду, — повідомили в прес-службі.

Її зобов’язали прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду. Вона повинна перебувати за місцем проживання з 22.00 до 6.00, здати закордонний паспорт та не спілкуватися з підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні.

Як відомо, 17 серпня Київський районний суд Одеси суд відправив у СІЗО адміністратора готелю «Токіо стар».

Нагадаємо, масштабна пожежа в одеському готелі «Токіо Стар» сталося 17 серпня. У вогні загинуло дев’ятеро осіб, ще десятеро постраждали. За інформацією влади Одеси, серед загиблих: громадянка Австралії, житель Дніпра, двоє мешканців Києва та двоє осіб із Одеської області.

Слідство розглядає три версії пожежі, але версію підпалу з метою приховування вбивства відкинуло. Суд без застави арештував власника згорілого готелю «Токіо Стар» Вадима Чорного, йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Джерело: Ракурс


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