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Ракурс
Администратору гостиницы «Токио стар» изменили меру пресечения. Фото: odessa online

Суд отпустил под домашний арест администратора сгоревшего отеля «Токио стар»

12 окт 2019, 20:07
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Суд освободил из-под стражи администратора одесского отеля «Токио стар», где в пожаре погибли девять человек.

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Администратору 11 октября избрали меру пресечения в виде ареста. Ходатайство поступило в суд от следователя, которое было согласовано с прокурором. Об этом сообщила «Судебная власть Украины».

Подозреваемой изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест (с 22.00 до 6.00). Женщина освобождена из-под стражи в зале суда, — сообщили в пресс-службе.

Ее обязали прибывать по первому требованию к следователю, прокурору или в суд. Она должна находиться по месту жительства с 22.00 до 6.00, сдать загранпаспорт и не общаться с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве.

Как известно, 17 августа Киевский районный суд Одессы суд отправил в СИЗО администратора гостиницы «Токио стар».

Напомним, масштабный пожар в одесской гостинице «Токио Стар» произошел 17 августа. В огне погибли девять человек, еще десять пострадали. По информации властей Одессы, среди погибших: гражданка Австралии, житель Днепра, два жителя Киева и два человека из Одесской области.

Следствие рассматривает три версии пожара, но версию поджога с целью сокрытия убийства отбросило. Суд без залога арестовал владельца сгоревшего отеля «Токио Стар» Вадима Черного, ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Ракурс


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