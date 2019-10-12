Администратору гостиницы «Токио стар» изменили меру пресечения. Фото: odessa online

https://racurs.ua/n128009-sud-otpustil-pod-domashniy-arest-administratora-sgorevshego-otelya-tokio-star.html

Ракурс

Суд освободил из-под стражи администратора одесского отеля «Токио стар», где в пожаре погибли девять человек.

Loading...

Администратору 11 октября избрали меру пресечения в виде ареста. Ходатайство поступило в суд от следователя, которое было согласовано с прокурором. Об этом сообщила «Судебная власть Украины».

Подозреваемой изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест (с 22.00 до 6.00). Женщина освобождена из-под стражи в зале суда, — сообщили в пресс-службе.

Ее обязали прибывать по первому требованию к следователю, прокурору или в суд. Она должна находиться по месту жительства с 22.00 до 6.00, сдать загранпаспорт и не общаться с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве.

Как известно, 17 августа Киевский районный суд Одессы суд отправил в СИЗО администратора гостиницы «Токио стар».

Напомним, масштабный пожар в одесской гостинице «Токио Стар» произошел 17 августа. В огне погибли девять человек, еще десять пострадали. По информации властей Одессы, среди погибших: гражданка Австралии, житель Днепра, два жителя Киева и два человека из Одесской области.

Следствие рассматривает три версии пожара, но версию поджога с целью сокрытия убийства отбросило. Суд без залога арестовал владельца сгоревшего отеля «Токио Стар» Вадима Черного, ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.