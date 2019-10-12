Лидеров Каталонии могут приговорить к 15 годам тюрьмы. Фото: flickr.com

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Верховный суд Испании намерен приговорить лидеров каталонских сепаратистов к 15 годам заключения.

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Такое наказание экс-чиновников ожидает из-за организации референдума за независимость Каталонии в 2017 году. Отдельных лидеров движения признают виновными в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении государственными средствами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Прокуратура просит наибольший тюремный срок в 25 лет дать бывшему заместителю руководителя правительства Каталонии Ориолу Хункерасу. Однако ожидается, что служители Фемиды приговорят его к 15 годам заключения. Планируется, что приговор будет обнародован на следующей неделе.

Как известно, суд над бывшими лидерами Каталонии начался в Мадриде 12 февраля 2019 года. На скамье подсудимых находятся 12 лидеров движения за независимость испанского региона.

Напомним, в 2017 году в Каталонии состоялся никем не признанный референдум о независимости провинции от Испании. Еще за несколько недель власти Каталонии объявили о независимости региона. Испанское правительство в ответ ввело прямое управление Каталонией из Мадрида. После этого были арестованы ряд каталонских чиновников и политиков.