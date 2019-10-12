Стали известны зарплаты чиновников УАФ. Фото: Українські новини

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Ракурс

Чиновники Украинской ассоциации футбола получают немалую заработную плату за свою работу.

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Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич зарабатывает на своей должности более 700 тыс. грн. Список зарплат некоторых высокопоставленных чиновников футбольной ассоциации обнародовал журналист Константин Андриюк на своей странице в Facebook.

Я все не мог догадаться, почему наша УАФ забила на своего больного арбитра Сергея Беккера и бросила его на произвол судьбы. На полгода. Без какой-либо финансовой помощи. А все оказалось очень просто. Все средства этой конторы явно идут на ЗП важным и нужным людям, — говорится в сообщении.

Журналист добавил, что зарплата Лучано Луче, который является руководителем Беккера, в марте составила 508 тыс. 985 грн. Кроме того, Андриюк опубликовал месячные зарплаты еще ряда футбольных чиновников и заверил, что это стопроцентные достоверные данные.

— Мирон Маркевич (глава Комитета национальных сборных) — 729 тыс. 905 грн;

— Вадим Костюченко (1 вице-президент) — 474 тыс. 027 грн;

— Юрий Запесоцкий (генеральный секретарь) — 350 тыс. 533 грн;

— Олег Протасов (1 вице-президент) — 250 тыс. 719 грн;

— Игорь Беланов (сопредседатель Комитета профессионального футбола УАФ) — 157 тыс. 595 грн;

— Алан Плиев (давний друг президента УАФ) — 120 тыс. 264 грн;

— Валентин Латыпов (советник президента УАФ) — 99 тыс. 644 грн.

Напомним, фанаты киевского «Динамо» назвали одного из совладельцев клуба и бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса врагом трибун из-за членства в партии «Оппозиционный блок — За жизнь».