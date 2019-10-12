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Ракурс
Президент США Дональд Трамп. Фото: flickr.com

Трамп назвал охотой на ведьм расследование против его адвоката

12 окт 2019, 21:53
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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, отреагировал на расследование относительно деятельности его адвоката Рудольфа Джулиани в Украине.

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Хозяин Белого дома считает, что представители Демократической партии продолжают охотиться на ведьм. Трамп заявил, что считает Джулиани «легендарным разрушителем криминала» и добавил, что ему «стыдно» за действия правоохранителей. Об этом говорится на странице президента США в Twitter.

Итак, теперь демократы преследуют легендарного разрушителя криминала и величайшего мэра в истории Нью-Йорка Руди Джулиани. Иногда он может казаться грубым, но он отличный парень и замечательный адвокат. Такая односторонняя охота на ведьм происходит в США. Глубинное государство. Стыдно, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Федеральная прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа. Рудольфа Джулиани подозревают в нарушении законов о лоббизме.

Правоохранители расследуют попытки представителя американского лидера добиться отставки Мари Йованович с должности посла Соединенных Штатов в Киеве. Следователи намерены установить, нарушал ли юрист законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.

Источник: Ракурс


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