Украинский скандал в США: на адвоката Трампа Руди Джулиани завели дело, фото - AP

https://racurs.ua/n127990-na-advokata-trampa-rudi-djuliani-zaveli-delo-v-ssha-ap.html

Ракурс

Федеральная прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа. Рудольфа Джулиани подозревают в нарушении законов о лоббизме.

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Как сообщила газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на собственные источники, расследование касается деятельности Джулиани в Украине. В частности, речь идет о его попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве. Следователи намерены установить, нарушал ли юрист законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.

По информации издания, расследование касается дела задержанных на этой неделе выходцев из бывшего СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Им и еще двум лицам были предъявлены обвинения, в частности, в нарушениях во время лоббистской деятельности.

Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович в интересах украинского чиновника, чье имя не разглашается. По данным AP, Парнас работал с юристами украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

«Ассошиэйтед Пресс» ранее сообщило, что Парнас и Фруман по заданию Джулиани добивались начала расследования на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

«Ракурс» сообщал, что причиной отставки бывшего посла США в Киеве Мари Йованович могло стать давление на нее со стороны Джулиани.