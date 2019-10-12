Электронную акцизную марку готовятся ввести в Минфине, фото — Корреспондент

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Министерство финансов Украины готовится ввести электронную акцизную марку. С этой целью в правительстве создали Межведомственную рабочую группу. Введение электронной акцизной марки курирует министр финансов Оксана Маркарова, подписавшая соответствующий приказ.

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На следующей неделе, как сообщили в пресс-службе министерства, специалисты во главе с министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом и заместителем министра финансов Павлом Ходаковским начнут работу над этим вопросом.

Цель введения электронной акцизной марки — борьба с теневым рынком, невозможность реализации продукции без уплаты акцизного налога, минимизация влияния человеческого фактора на администрирование этого сбора.

В правительстве планируют пригласить к сотрудничеству в этой сфере представителей бизнес-сообщества, в частности, European Business Association, American Chamber of Commerce in Ukraine, а также Украинского Совета бизнеса.

Понимаем, что любые изменения в маркировке, логистике, учете импортируемой продукции могут негативно повлиять на операционную деятельность субъектов хозяйствования, поэтому нельзя вводить новации без понимания результатов и их влияния на текущую работу компаний, а процесс разработки электронной акцизной марки не может происходить в условиях непонимания реальной причины существования нелегального рынка и привести к усложнению бизнес-процессов для легальных производителей, — говорится в сообщении Минфина.

Отметим, что идея введения электронной марки не нова. Еще в 2016 году Государственная фискальная служба сообщила о разработке проекта закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно внедрения автоматизированной системы контроля за оборотом подакцизных товаров (алкогольных напитков и табачных изделий) „Электронная акцизная марка“».