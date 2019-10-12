Електронну акцизну марку готуються запровадити в Мінфіні, фото — Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n127989-minfin-gotuietsya-zaprovadyty-elektronnu-akcyznu-marku.html

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Міністерство фінансів України готується запровадити електронну акцизну марку. З цією метою в уряді створили Міжвідомчу робочу групу. Запровадження електронної акцизної марки курує міністр фінансів Оксана Маркарова, яка підписала відповідний наказ.

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Наступного тижня, як повідомили у прес-службі міністерства, фахівці на чолі з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом та заступником міністра фінансів Павлом Ходаковським розпочнуть роботу над цим питанням.

Мета запровадження електронної акцизної марки — боротьба з тіньовим ринком, неможливість реалізації продукції без сплати акцизного податку, мінімізація впливу людського фактору на адміністрування цього збору.

В уряді планують запросити до співпраці у цій сфері представників бізнес-спільноти, зокрема, European Business Association, American Chamber of Commerce in Ukraine, а також Української Ради бізнесу.

Розуміємо, що будь-які зміни в маркуванні, логістиці, обліку імпортованої продукції можуть негативно вплинути на операційну діяльність суб'єктів господарювання, тож не можна запроваджувати новації без розуміння результатів та їхнього впливу на поточну роботу компаній, а процес розробки електронної акцизної марки не може відбуватися в умовах нерозуміння реальної причини існування нелегального ринку і призвести до ускладнення бізнес-процесів для легальних виробників, — йдеться у повідомленні Мінфіну.

Відзначимо, що ідея запровадження електронної марки не нова. Ще у 2016 році Державна фіскальна служба повідомила про розроблення проекту закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) „Електронна акцизна марка“».