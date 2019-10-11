Отставка Йованович: посла отозвали из-за отказа неофициально курировать дело сына Байдена, фото — Депо

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Ракурс

Бывшего посла США в Киеве Мари Йованович отставили из-за отказа неофициально курировать дело сына Джо Байдена. Йованович попросила Вашингтон передавать запросы к украинской власти через официальные каналы, а не через нее.

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О такой версии причины отставки Йованович рассказывает Associated Press со ссылкой на бывшего американского дипломата.

Йованович призвала Рудольфа Джулиани, адвоката президента США Дональда Трампа, контактировать с украинскими чиновниками о проведении расследования только по официальным каналам.

Йованович сняли после ее просьбы пользоваться давно установленным протоколом, — сообщил неназванный дипломат.

Посол отказалась «делать неофициальные вещи» и дала понять, что у правительства США есть официальные способы запросить помощь иностранных правительств отноительно расследования. Речь идет о договоре о взаимной правовой помощи. В соответствии с ним США и иностранные официальные лица соглашаются обмениваться доказательствами и информацией в рамках уголовных расследований.

Сегодня экс-посол США в Украине Йованович даст показания в рамках процедуры импичмента президенту США перед комитетами Палаты представителей по разведке, международных делах, надзоре и реформ за закрытыми дверями. Речь идет о возможном давлении Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Трамп отозвал Йованович из Киева после жалоб Джулиани, который сетовал на то, что посол препятствовала в расследовании дела против компании Burisma.

Весной в Госдепе завершение работы Йованович в Украине назвали плановой ротацией.