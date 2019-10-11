Відставка Йованович: посла відкликали через відмову неофіційно курувати справу сина Байдена, фото — Депо

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Колишнього посла Сполучених Штатів у Києві Марі Йованович відставили через відмову неофіційно курувати справу сина Джо Байдена. Йованович попросила Вашингтон передавати запити до української влади через офіційні канали, а не через неї.

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Про таку версію причин відставки Йованович розповідає Associated Press із посиланням на колишнього американського дипломата.

Йованович закликала Рудольфа Джуліані, адвоката президента США Дональда Трампа, контактувати із українськими чиновниками щодо проведення розслідування через офіційні канали.

Йованович зняли після її наполягань користуватися давно встановленим протоколом, — повідомив неназваний дипломат.

Посол відмовилася «робити неофіційні речі» і дала зрозуміти, що в уряду США є офіційні способи запросити допомогу іноземних урядів щодо розслідування. Йдеться про договір про взаємну правову допомогу. Відповідно до нього США та іноземні офіційні особи погоджуються обмінюватися доказами та інформацією у рамках кримінальних розслідувань.

Сьогодні екс-посол США в Україні Йованович дасть свідчення в рамках процедури імпічменту президенту США перед комітетами Палати представників по розвідці, міжнародних справах, нагляду і реформ за закритими дверима. Йдеться про ймовірний тиск Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.

Раніше The Wall Street Journal повідомило, що Трамп відкликав Йованович з Києва після скарг Джуліані, який нарікав, що посол перешкоджала у розслідуванні справи проти компанії Burisma.

Навесні у Держдепі завершення роботи Йованович в Україні назвали плановою ротацією.