Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Український скандал у США: на адвоката Трампа Руді Джуліані завели справу, фото — AP

На адвоката Трампа Руді Джуліані завели справу у США — AP

12 жов 2019, 09:39
999

Федеральна прокуратура Нью-Йорка почала розслідування щодо адвоката президента США Дональда Трампа. Рудольфа Джуліані підозрюють в порушенні законів про лобізм.

Loading...

Як повідомила газета «Нью-Йорк таймс» з посиланням на власні джерела, розслідування стосується діяльності Джуліані в Україні. Зокрема, йдеться про його спроби домогтися відставки Марі Йованович з посади американського посла в Києві. Слідчі мають намір встановити, чи порушував юрист закони про запобігання іноземного впливу на політичні процеси в США.

За інформацією видання, розслідування стосується справи затриманих на цьому тижні вихідців з колишнього СРСР Льва Парнаса та Ігоря Фрумана. Їм і ще двом особам були пред’явлені звинувачення, зокрема, у порушеннях під час лобістської діяльності.

Парнаса і Фрумана підозрюють у спробах домогтися відставки Йованович в інтересах українського чиновника, чиє ім’я не розголошується. За даними AP, Парнас працював з юристами українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

«Ассошіейтед Прес» раніше повідомило, що Парнас і Фруман за завданням Джуліані домагалися початку розслідування на Україні щодо колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина.

«Ракурс» повідомляв, що причиною відставки колишнього посла США у Києві Марі Йованович міг стати тиск на неї з боку Джуліані.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Уряд Гончарука отримав першу зарплату: різниця окладів вражає

Міністри уряду Олексія Гончарука отримали першу заробітну плату. ЗМІ дізналися про розміри заробленого і з’ясувалося, що різниця між зарплатами вражає. Міністр юстиції Малюська отримав на руки майже втричі менше від міністра інфраструктури Криклія

Новини України
10:53

У МОЗ заявили, що невідомі погрожують співробітникам і вимагають особові справи (ФОТО)

Співробітники Міністерства охорони здоров’я налякані через дії невідомих осіб у будівлі відомства. Останні вимагають надати їм особові справи працівників МОЗ і решту документів

Новини України
17:17   11 жов
Новини партнерів
Загрузка...