Український скандал у США: на адвоката Трампа Руді Джуліані завели справу, фото — AP

https://racurs.ua/ua/n127990-na-advokata-trampa-rudi-djuliani-zavely-spravu-u-ssha-ap.html

Ракурс

Федеральна прокуратура Нью-Йорка почала розслідування щодо адвоката президента США Дональда Трампа. Рудольфа Джуліані підозрюють в порушенні законів про лобізм.

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Як повідомила газета «Нью-Йорк таймс» з посиланням на власні джерела, розслідування стосується діяльності Джуліані в Україні. Зокрема, йдеться про його спроби домогтися відставки Марі Йованович з посади американського посла в Києві. Слідчі мають намір встановити, чи порушував юрист закони про запобігання іноземного впливу на політичні процеси в США.

За інформацією видання, розслідування стосується справи затриманих на цьому тижні вихідців з колишнього СРСР Льва Парнаса та Ігоря Фрумана. Їм і ще двом особам були пред’явлені звинувачення, зокрема, у порушеннях під час лобістської діяльності.

Парнаса і Фрумана підозрюють у спробах домогтися відставки Йованович в інтересах українського чиновника, чиє ім’я не розголошується. За даними AP, Парнас працював з юристами українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

«Ассошіейтед Прес» раніше повідомило, що Парнас і Фруман за завданням Джуліані домагалися початку розслідування на Україні щодо колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина.

«Ракурс» повідомляв, що причиною відставки колишнього посла США у Києві Марі Йованович міг стати тиск на неї з боку Джуліані.