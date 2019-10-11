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Новини Києва: невідомі побили мітингарів, які вимагали припинити війну проти курдів, скріншт відео

Невідомі побили мітингарів, які у Києві вимагали припинити війну проти курдів (ФОТО, ВІДЕО)

11 жов 2019, 12:15
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Невідомі особи, які вибігли із Посольства Туреччини у Києві, побили мітингарів, які вимагали припинити військову операцію проти курдів.

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Прямо зараз біля посольства Туреччини люди посольства вийшли і особисто напали на мітингарів на протестній акції проти анексії курдів. У костюмах та краватках кидалися на мирних людей, розбили дівчині обличчя, — повідомила у Фейсбук правозахисник Софія Лапіна.

Новини Києва: невідомі побили мітингарів, які вимагали припинити війну проти курдів, фото Фейсбук С.Лапіна

Стамбул минулого тижня розпочав військову операцію на півночі Сирії. До двадцяти протестувальників у Києві вимагали від Туреччини припинити вторгнення.

Ми вимагаємо, щоб Туреччина припинила війну, в які нібито бореться з терористами. Ми вимагаємо припинити знищення курдів, — заявила інший правозахисник Наталя Луньо.

Вона розповіла, що кілька людей, які вийшли з території посольства, рвали їхні плакати. Одну із дівчат ударив в обличчя чоловік, який згодом забіг на територію посольства.

Будівлю посольства охороняли два представники Національної гвардії, які у конфлікт не втручалися.

Джерело: Ракурс


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