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Новости Киева: неизвестные избили митингующих, которые требовали прекратить войну против курдов, скриншт видео

Неизвестные избили митингующих, которые в Киеве требовали прекратить войну против курдов (ФОТО)

11 окт 2019, 12:15
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Неизвестные лица выбежали из Посольства Турции в Киеве и избили митингующих, которые требовали прекратить военную операцию против курдов.

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Прямо сейчас у посольства Турции люди посольства вышли и лично напали на митингующих на протестной акции против аннексии курдов. В костюмах и галстуках бросались на мирных людей, разбили девушке лицо, — сообщила в Фейсбук правозащитник София Лапина.

Новости Киева: неизвестные избили митингующих, которые требовали прекратить войну против курдов, фото Фейсбук С.Лапиной

Стамбул на прошлой неделе начал военную операцию на севере Сирии. До двадцати протестующих в Киеве требовали от Турции прекратить вторжение.

Мы требуем, чтобы Турция прекратила войну, в который якобы борется с террористами. Мы требуем прекратить уничтожение курдов, — заявила другой правозащитник Наталья Лунь.

Она рассказала, что несколько человек, которые вышли из территории посольства, рвали их плакаты. Одну из девушек ударил в лицо человек, который впоследствии забежал на территорию посольства.

Здание посольства охраняли два представителя Национальной гвардии, которые в конфликт не вмешивались.

Источник: Ракурс


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