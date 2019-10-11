Новости Киева: неизвестные избили митингующих, которые требовали прекратить войну против курдов, скриншт видео

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Неизвестные лица выбежали из Посольства Турции в Киеве и избили митингующих, которые требовали прекратить военную операцию против курдов.

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Прямо сейчас у посольства Турции люди посольства вышли и лично напали на митингующих на протестной акции против аннексии курдов. В костюмах и галстуках бросались на мирных людей, разбили девушке лицо, — сообщила в Фейсбук правозащитник София Лапина.

Стамбул на прошлой неделе начал военную операцию на севере Сирии. До двадцати протестующих в Киеве требовали от Турции прекратить вторжение.

Мы требуем, чтобы Турция прекратила войну, в который якобы борется с террористами. Мы требуем прекратить уничтожение курдов, — заявила другой правозащитник Наталья Лунь.

Она рассказала, что несколько человек, которые вышли из территории посольства, рвали их плакаты. Одну из девушек ударил в лицо человек, который впоследствии забежал на территорию посольства.

Здание посольства охраняли два представителя Национальной гвардии, которые в конфликт не вмешивались.