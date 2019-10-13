Франция и Германия останавливают поставки оружия Турции из-за операции в Сирии

Турция осуществляет в Сирии военную операцию «Источник мира», фото: «Анадолу»

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Франция приостановила все продажи оружия в Турцию и предупредила Анкару, что ее наступление на севере Сирии угрожает европейской безопасности.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление министерств иностранных дел и обороны Франции, которое появилось в субботу.

В ожидании окончания этого наступления Франция решила приостановить все планы по экспорту в Турцию вооружений, которые могли бы быть использованы в этом наступлении. Это решение вступает в силу немедленно, — подчеркивается в заявлении.

В документе также отмечается, что министры иностранных дел Евросоюза в понедельник согласуют свою позицию по этому вопросу на заседании в Люксембурге.

Вчера подобное заявление сделал также министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

На фоне турецкого военного наступления в северо-восточной Сирии федеральное правительство не будет выдавать никаких новых разрешений на любое вооружение, которое может быть использовано Турцией в Сирии, — цитирует Мааса издание Bild.

Военная операция Турции в Сирии началась 9 октября. Она направлена против «Демократических сил Сирии», в которых преобладают курдские отряды, большинство из которых Анкара считает террористическими. В этой военной операции принимают участие вооруженные силы Турции и отряды оппозиционной Сирийской национальной армии.

Турция заявляет, что этой военной операцией стремится ликвидировать «террористическую угрозу» у своих границ.

Напомним, Лига арабских государств и президент ПАСЕ призывают Турцию прекратить наступление в Сирии.