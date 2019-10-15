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Анексія Криму: ООН засудила примусове виселення Росією громадян України з окупованого півострова, фото — 352info

ООН засудила примусове виселення Росією з Криму громадян України

15 жов 2019, 10:51
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В ООН визнали порушення Росією Женевських конвенцій. Йдеться про умисне переселення нею людей з материкової частини РФ до українського Криму і спроби змінити демографічну ситуацію на окупованому півострові.

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Про ці тенденції розповідається у доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Зокрема, в документі наводяться дані судового реєстру РФ, згідно з яким у 2017−2018 роках суди в окупованому Криму ухвалили рішення щодо переміщення не менше 947 чоловік, які вважаються іноземцями за законодавством Росії, в тому числі переміщення 518 громадян України.

Крім того, щонайменше 109 жителів Криму були «примусово виселені» правоохоронними органами Росії. У більшості випадків жертвами, ймовірно, були громадяни України, які розглядалися РФ як такі, що не мають права на проживання в Криму, — йдеться в доповіді.

Київ відреагував на звіт лідера ООН. Заступник голови Комітету ООН від східноєвропейської регіональної групи Олег Ніколенко прокоментував доповідь у Фейсбук. Він відзначив, що саме генсек ООН оприлюднив заяву про агресивну політику РФ в окупованому Криму.

З одного боку, російська влада вживає заходів для примусу незгодних з окупацією залишити півострів, а з іншого — за 2014−2018 роки переселила на український півострів 140 тис. своїх громадян, в тому числі військовослужбовців та членів їх сімей, — заявив український дипломат.

За словами Ніколенка, у кількісному показнику це становить більше 5% приросту населення. На його думку, це робиться для закріплення анексії Криму і створення додаткових перешкод для подальшої деокупації.

Нагадаємо, що 11 вересня в Європейському суді з прав людини у Страсбурзі відбулися перші слухання у справі «Україна проти Росії». Вона стосується порушень прав людини в Криму.

«Ракурс» повідомляв, що слухання щодо підсудності цієї справи можуть тривати півроку. Росію звинувачують у порушенні статей Конвенції про захист прав людини, зокрема право на життя, свободу й особисту недоторканність, свободу слова і пересування та справедливий суд.

Джерело: Ракурс


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