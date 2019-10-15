Тайфун «Хагібіс» в Японії: кількість жертв перевищила 60

Наслідки тайфуну в Японії, фото: «Сіньхуа»

https://racurs.ua/ua/n128070-tayfun-hagibis-v-yaponiyi-kilkist-jertv-perevyschyla-60.html

Ракурс

Тайфун «Хагібіс» забрав життя щонайменше 66 людей в Японії. Ще 15 вважаються зниклими безвісти, до їх пошуків, зокрема, залучені бійці сил самооборони Японії.

Loading...

Кількість постраждалих наразі оцінюється в 212 осіб. Про це повідомляє телеканал NHK.

Негода пошкодила понад 10 тис. будівель.

Найбільше від тайфуну постраждала префектура Фукусіма, де загинули щонайменше 25 людей. Серед них — хлопчик та його мати, тіла яких знайшли за чотири кілометри один від одного.

За словами місцевих жителів, в регіоні є проблеми з питною водою.

Майже 35 тис. домогосподарств у Японії все ще залишають без електроенергії. Ще в 130 тис. будинків не працюють системи каналізації. Наразі не відомо, коли комунальні послуги будуть повністю відновлені.

Влада країни зазначає, що низка регіонів отримали до 40% щорічної кількості опадів протягом двох днів.

Нагадаємо, в неділю під час евакуації населення з постраждалих від негоди регіонів з вертольота, який перебував на висоті 40 м, випала жінка похилого віку. Від отриманих травм вона згодом померла в лікарні.