Опалювальний сезон: Гончарук назвав проблемні міста. Фото: dt.ua

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Опалювальний сезон в Україні, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, стартує в нормальному режимі. Виняток становлять два міста в Черкаській та Львівській областях.

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Йдеться про міста Сміла та Новий Розділ. Про це голова уряду розповів у відеоблозі «Чашка прем'єра».

У вказаних населених пунктах є технічні труднощі щодо реалізації постачання тепла до будинків і закладів соціальної сфери. Через це опалювальний сезон у Смілі та Новому Роздолі може початися пізніше.

Голова уряду додав, що проблеми у Смілі та Новому Роздолі виникли через надання послуг приватними структурами, які «створили критичні ситуації». При цьому Гончарук запевнив, що уряд вживатиме заходів, щоби населення не постраждало від затримки подачі тепла.

Водночас Гончарук висловив впевненість у тому, що в інших українських містах підключення житлових будинків до теплових мереж проведуть без особливих проблем.

Нагадаємо, 11 жовтня в уряді повідомили, що опалювальний сезон вже стартував у низці областей і столиці України. Постачати тепло почали у школи, дитячі садки і медичні установи.