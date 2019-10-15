Гроші режиму Януковича конфіскував суд у Латвії, фото — Юридичний вісник

https://racurs.ua/ua/n128071-groshi-rejymu-yanukovycha-konfiskuvav-sud-u-latviyi.html

Ракурс

Один із судів Латвії ухвалив рішення про конфіскацію понад 30 млн дол., що можуть належати колишнім українським чиновникам, які керували державою за часів президента-втікача Віктора Януковича.

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Як розповіли 15 жовтня в прес-службі Генеральної прокуратури України, суд визнав злочинним походження цих коштів. Їх заарештували в Латвії на початку 2015 року у межах запиту Генпрокуратури про надання правової допомоги.

Наразі уряди України та Латвії вирішуватимуть, у який спосіб відбуватиметься процедура повернення коштів Києву.

Це не перший випадок, коли гроші Януковича арештовують за кордоном. У березні цього року в Swedbank пройшли обшуки, оскільки цей шведський банк підозрюють у відмиванні грошей екс-президента і причетності до схем з відмивання грошей російського походження.

А ось із повернення грошей Януковича зі США є проблеми. Федеральне бюро розслідувань не змогло повернути Україні жодного долара. Частково причиною цього стало врахування людьми Януковича досвіду екс-прем'єра Павла Лазаренка.

У січні цього року Януковича заочно засудили до 13 років в’язниці за статтею «Державна зрада». Восени цього року захист президента-втікача оголосив про намір Віктора Януковича повернутися в Україну.