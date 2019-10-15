Війна Туреччини у Сирії: Трамп зажадав від Ердогана негайно припинити вогонь. Фото: Комсомольска правда

https://racurs.ua/ua/n128069-viyna-turechchyny-v-syriyi-tramp-zajadav-vid-erdogana-negayno-prypynyty-vogon.html

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Дональд Трамп, президент США, зателефонував турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану і закликав негайно припинити військову операцію «Джерело миру» на території Сирії, яка спрямована проти курдів.

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Трамп отримав від Ердогана обіцянку, що турецькі сили не будуть займати сірійське місто Кобані, більшість населення якого складають курди. Про це розповів віце-президент США Майк Пенс, повідомляє The Hill.

Пенс також додав, що проти Туреччини запроваджено санкції, які залишатимуться чинними до повного припинення вогню на сирійській території.

Санкції діють проти турецьких міністерств, зокрема, до санкційних списків внесені міністр оборони Туреччини Хулусі Анкара, керівник МВС Сулейман Сойлу та міністр енергетики Фатіх Донмез.

Сьогодні ж війська президента Сирії Басара Ашада, якого підтримує Росія, зайняли місто Манбідж, де Туреччина мала намір створити зону, очищену від курдських збройних формувань. Асад домовився з курдськими силами, яких підтримували США. Востаннє армія Асада перебувала в Манбіджі у 2012 році.

Нагадаємо, що раніше Ердоган заявляв, що турецьку операцію проти курдів готові підтримати близько 15 тис. сирійських повстанців, які воюють проти режиму Асада.