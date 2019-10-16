Туреччину не турбують санкції США, операція в Сирії триватиме - Ердоган. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n128116-turechchynu-ne-turbuut-sankciyi-ssha-operaciya-v-syriyi-tryvatyme-erdogan.html

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Реджеп Ердоган, президент Туреччини, не схвильований рішенням Сполучених Штатів Америки ввести санкції проти його держави за військову операцію «Джерело світу», яку турецькі військові почали в Сирії.

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За словами турецького лідера, його держава переслідує певні цілі в Сирії і не турбується з приводу будь-яких санкцій. Також Ердоган зазначив, що «Сили народної самооборони» в Сирії «швидко втрачають свої позиції», передає турецький телеканал ТРТ.

Наше завдання — витіснити терористів на відстань в 32 км від нашого кордону вглиб Сирії, — заявив Ердоган.

Також президент Туреччини відповів на заклики США почати переговори з сирійською стороною. За словами Ердогана, «Туреччина ніколи не припинить ведення вогню і не сяде за стіл переговорів з терористами».

Як відомо, США ввели санкції, які діють проти турецьких міністерств, зокрема, в санкційні списки внесені міністр оборони Туреччини Хулусі Анкара, керівник МВС Сулейман Сойлу і міністр енергетики Фатіх Донмез.

Нагадаємо, що раніше Ердоган заявляв, що турецьку операцію проти курдів готові підтримати близько 15 тис. сирійських повстанців, які воюють проти режиму Асада.