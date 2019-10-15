«ПриватБанк» виграв апеляцію проти Коломойського. Фото: retailers.ua

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Апеляційний суд Англії та Уельсу ухвалив рішення щодо справи «ПриватБанку». Фінансова установа виграла апеляцію на рішення суду першої інстанції у справі проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Суд розпочне розгляд цієї справи по суті. Також буде продовжено запроваджений у грудні 2017 року лондонським судом всесвітній арешт активів Коломойського та Боголюбова.

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження санкцій щодо Туреччини. Обмеження були введені через військову операцію Анкари на півночі Сирії. У санкційний список Білий дім вніс трьох турецьких високопосадовців, а також Міністерства енергетики та оборони Туреччини.

В ООН засудили примусове виселення українців з окупованого Криму. Зазначається, що Росія порушила Женевські конвенції, оскільки примусовим переселенням громадян України з окупованого півострова хоче змінити демографічну ситуацію в Криму.

У Латвії суд конфіскував понад 30 млн дол., що можуть належати колишнім українським високопосадовцям, які керували державою за часів президента-втікача Віктора Януковича. Феміда визнала, що ці кошти мають злочинне походження. Наразі український та латвійський уряди вирішують, як повернути ці гроші Києву.

Сьогодні Тристороння контактна група у Мінську не змогла узгодити новий графік розведення сил на Донбасі. Конкретні дати сьогодні обговорювалися, але консенсусу сторони не досягли. Українська сторона наголосила, що розведення сил та засобів може розпочатися лише після того, як на цих ділянках не стрілятимуть впродовж семи днів.

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішніх консультацій з підприємцями запропонував запровадити мораторій на перевірки фізичних осіб-підприємців усіх категорій, крім «ризикових», терміном на два роки. Також глава держави запропонував створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій з покращення умов для бізнесу.