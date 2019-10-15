Дату розведення сил на Донбасі не узгодили у Мінську. Фото: flickr.com

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Тристороння контактна група у Мінську 15 жовтня не змогла узгодити новий графік розведення сил на Донбасі.

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Конкретні дати сьогодні обговорювалися, але сторони до консенсусу так і не дійшли. Про це заявив спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

На жаль, сторонам не вдалося виконати розведення сил в Петровському і Золотом, яке було визначено на минулій зустрічі контактної групи. Проте сторони підтвердили намір розвести сили на пілотних ділянках. Я сподіваюся, що вони зроблять це в майбутньому, — зазначив Сайдік.

Тим часом речник представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на власній сторінці у Facebook повідомила, що на сьогоднішньому засіданні українська сторона нагадала про те, що для початку розведення сил потрібний семиденний режим тиші. Наголошувалося, що розведення сил та засобів може розпочатися лише після того, як 7 днів на цих ділянках не стрілятимуть.

Представники України зазначили, що проросійські незаконні збройні формування не відводять від лінії зіткнення важку артилерію, натомість розміщують на передовій танки та міномети. Окремо було наголошено, що необхідна демілітаризація населених пунктів Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово, де мають бути відведені важке озброєння та техніка.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення сил почнеться тільки після того, як бойовики почнуть дотримуватися режиму припинення вогню протягом тижня.