Володимир Зеленський підписав закон. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n128109-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-proslushku-dlya-nabu-ta-dbr.html

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Володимир Зеленський, президент України, 15 жовтня підписав закон № 1009 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства».

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Цей закон передбачає право НАБУ та ДБР здійснювати прослушку, незалежно від Служби безпеки України. Відповідна інформація опублікована на веб-сторінці Верховної Ради.

Повернуто з підписом президента, — зазначається на сторінці законопроекту.

Як відомо, Верховна Рада України 4 жовтня підтримала скасування «правки Лозового» і надала право Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих та розшукових дій.

Крім того, НАБУ надали право наймати не лише гласних, а й негласних працівників. Нові правила передбачають, що кримінальне провадження не закриватимуть, коли спливли строки давності притягнення до відповідальності, якщо йдеться про особливо тяжкий злочин проти життя чи здоров’я особи або злочин, за який може бути призначене довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 10 жовтня законопроект про скасування «правок Лозового» № 1009 направили президенту України Володимиру Зеленському. До того документ підписав спікер українського парламенту Дмитро Разумков.