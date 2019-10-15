Владимир Зеленский подписал закон. Фото:

https://racurs.ua/n128109-zelenskiy-podpisal-zakon-o-proslushke-dlya-nabu-i-gbr.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, 15 октября подписал закон № 1009 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений Уголовного процессуального законодательства».

Loading...

Этот закон предусматривает право НАБУ и ГБР осуществлять прослушку, независимо от Службы безопасности Украины. Соответствующая информация опубликована на веб-странице Верховной Рады.

Возвращено с подписью президента, — говорится на странице законопроекта.

Как известно, Верховная Рада Украины 4 октября поддержала отмену «правки Лозового» и предоставила право Государственному бюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Кроме того, НАБУ предоставили право нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников. Новые правила предусматривают, что уголовное производство не будут закрывать, когда истекли сроки давности привлечения к ответственности, если речь идет об особо тяжком преступлении против жизни или здоровья лица или преступление, за которое может быть назначено пожизненное лишение свободы.

Напомним, 10 октября законопроект об отмене «правок Лозового» № 1009 направили президенту Украины Владимиру Зеленскому. До того документ подписал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.