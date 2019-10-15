Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Фото: Хвиля

https://racurs.ua/n128108-v-sluge-naroda-obyasnili-neobhodimost-sokrascheniya-verhovnogo-suda.html

Ракурс

Провластная фракция «Слуга народа» в Верховной Раде настаивает на необходимости сокращения Верховного суда, поскольку это позволит экономить государственные средства.

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Сейчас Верховный суд не показывает качественной работы, но сильно нагружает государственный бюджет. Об этом 15 октября заявил журналистам председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в кулуарах ВР, передает «Цензор.НЕТ».

Мы должны это сделать, потому что это, во-первых, очень большая нагрузка на госбюджет. Вы знаете, что судьям существенно сейчас повысили заработную плату. Но после того повышение существенно не решились качественные показатели, и, если они не выросли, значит, тогда это означает, что мы неэффективно расходуем средства налогоплательщиков, — заявил Арахамия.

Как известно, сегодня народные депутаты рассматривали поправки к законопроекту № 1008 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления. Избранники смогли рассмотреть 189 правок с 330. Ни одну из правок так и не поддержали во время голосования. Ожидается, что рассматривать правки парламент продолжит на следующем заседании.

Напомним, что законопроект № 1008 получил немало критики. В частности, Верховный суд обнародовал заключение своего Пленума, в котором отмечается, что этот законопроект создает угрозу независимости судебной ветви власти. Угрозу независимости судей в инициативе о начале дисциплинарного производства в отношении судьи на основании анонимного обращения, а также инициатива по уменьшению количества судей Верховного суда с 200 до 100.