Реформа судоустройства: председателю Верховного суда предоставили в Раде минуту, чтобы объяснить суть изменений, фото — Политарена

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Председателю Верховного суда Валентине Данишевский 15 октября предоставили минуту, чтобы в Верховной Раде объяснить изменения в судоустройстве, предусмотренные законопроектом № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления».

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Новация предполагает среди прочего и сокращение вдвое численности Верховного суда. Слово для Данишевской, которая пришла в парламент, попросил нардеп Руслан Князевич.

Данишевская попыталась объяснить, почему не стоит уменьшать количество судей, но за одну минуту, предоставленную ей, успеть было трудно.

В дальнейшем в зале шло обсуждение, во время которого против принятия реформы судоустройства выступали в основном нардепы от «Батькивщины», «Европейской солидарности» и «Голоса». Депутаты предлагали дождаться заключения Венецианской комиссии, а также «не ставить телегу впереди лошади», то есть сначала принять решения, которые уменьшают загруженность Верховного суда, а затем уменьшать количество представителей Фемиды.

На все замечания заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики Валерий Божик и спикер Дмитрий Разумков отвечали: «Комитет не поддержал поправку». Всего профильный комитет после первого чтения рассмотрел 330 поправок и учел 52 из них.

Сейчас нардепы рассматривают поправки и готовятся к принятию закона в целом на вечернем заседанни парламента, которое начнется в 16.00.

Напомним, что законопроект № 1008 получил немало критики. В частности, Верховный суд обнародовал вывод своего Пленума, в котором отмечается, что этот законопроект создает угрозу независимости судебной ветви власти. Угрозу независимости судей видят в инициативе начинать дисциплинарное производство в отношении судьи на основании анонимного обращения, а также в инициативе уменьшить количество судей Верховного суда с 200 до 100.

В заключении Пленума отмечалось, что со дня начала работы этого учреждения (15 декабря 2017 года) ему было передано более 77 тыс. дел. Кроме того, ежедневно поступают еще 360 дел. По состоянию на 1 сентября этого года Верховный суд принял 154 тыс. 189 решений. Однако остаток нерассмотренных жалоб и заявлений еще составлял более 63 тыс.

Критиковали законопроект, который в конце августа в Раду внес президент Владимир Зеленский, и в Совете Европы и Евросоюзе.