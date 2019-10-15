Реформа судоустрою: голові Верховного суду надали у Раді хвилину, щоб пояснити суть змін, фото — Політарена

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Голові Верховного суду Валентині Данішевській 15 жовтня надали хвилину, щоб у Верховній Раді пояснити зміни у судоустрої, які передбачені законопроектом № 1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування».

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Новація передбачає з-поміж іншого й скорочення вдвічі чисельності Верховного суду. Слова для Данішевської, яка прийшла до парламенту, попросив нардеп Руслан Князевич.

Данішевська спробувала пояснити, чому не варто зменшувати кількість суддів, але за одну хвилину, надану їй, встигнути було важко.

Надалі в залі тривало обговорення, під час якого проти ухвалення реформи судоустрою виступали в основному нардепи від «Батьківщини», «Європейської солідарності» та «Голосу». Депутати пропонували дочекатися висновку Венеційської комісії, а також «не ставити віз поперед коня», тобто спочатку ухвалити рішення, які зменшують завантаженість на Верховний суд, а після цього зменшувати його кількість.

На усі зауваження заступник голови Комітету з питань правової політики Валерій Божик та спікер Дмитро Разумков відповідали: «Комітет не підтримав поправку». Всього профільний комітет після першого читання розглянув 330 правок і врахував 52 з них.

Наразі нардепи розглядають правки і готуються до ухвалення закону в цілому на вечірньому засіданні парламенту, яке розпочнеться о 16.00.

Нагадаємо, що законопроект № 1008 отримав чимало критики. Зокрема, Верховний суд оприлюднив висновок свого Пленуму, у якому зазначається, що цей законопроект створює загрозу незалежності судової гілки влади. Загрозу незалежності суддів в ініціативі щодо початку дисциплінарного провадження стосовно судді на підставі анонімного звернення, а також ініціатива щодо зменшення кількості суддів Верховного суду зі 200 до 100.

У висновку Пленуму наголошувалося, що з дня початку роботи цієї установи (15 грудня 2017 року) їй було передано понад 77 тис. справ. Крім того, щодня надходять ще 360 справ. Станом на 1 вересня цього року Верховний суд ухвалив 154 тис. 189 рішень, якими завершено розгляд. Проте залишок нерозглянутих скарг та заяв ще становив понад 63 тис.

Критикували законопроект, який наприкінці серпня в Раду вніс президент Володимир Зеленський, й у Раді Європи та Евросоюзі.