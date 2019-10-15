Скандальный экс-нардеп Микитась получил почти 700 млн грн на строительство военных складов — журналисты. Фото: comments.ua

https://racurs.ua/n128084-skandalnyy-eks-nardep-mikitas-poluchil-pochti-700-mln-grn-na-stroitelstvo-voennyh-skladov.html

Ракурс

Военные склады на арсеналах в Хмельницкой и Кировоградской областях будет строить компания «Северно-украинский строительный альянс», которую связывают с подозреваемым в присвоении 82 млн грн госсредств экс-нардепом Максимом Микитасем.

Loading...

Эта же фирма была оштрафована Антимонопольным комитетом за сговор в конкурсе на ремонт Шулявского моста в Киеве. Об этом говорится в расследовании журналистов проекта «Наші гроші».

После серии взрывов на военных арсеналах государство в прошлом году выделило деньги на ремонт и строительство 15 новых складов для хранения ракет и боеприпасов. Отбор строительных фирм для работы на режимных объектах проводился тайно.

В Генштабе журналистам рассказали, что к отбору допустили четыре компании: «Северно-украинский строительный альянс», «Урстроймонтаж», «Ольвия» и «Рубикон-Монолит». Строительную компанию «Ольвия» и фирму «Рубикон-Монолит» отсеяли на первом этапе, а победителя выбирали среди двух компаний, связанных с Микитасем.

Совладельцем «Урстроймонтажа» была жена экс-нардепа, а «Северно-украинский строительный альянс» принадлежит Андрею Якусевичу — помощнику Микитася в Верховной Раде.

В итоге победителем конкурса, получившим 695 млн грн, признали «Северно-украинский строительный альянс», как единственную компанию, у которой был доступ к работам, связанным с гостайной. На арсенал в Хмельницкой области фирма экс-нардепа получила 374 млн грн, а на склады в Хмельницкой области — 320 млн грн. Все работы должны быть завершены в 2021 году.

По словам экс-президента Петра Порошенко, строительство на складах в Хмельницкой области должно было завершиться еще в 2018 году, но продолжается до сих пор и ведет его «Северно-украинский строительный альянс». Журналисты зафиксировали на стройплощаке технику корпорации «Укртрансстрой». Она связана с госкомпанией «Укрстрой», директором которой несколько лет был Микитась.

«Северно-украинский строительный альянс» зарегистрирован по адресу улица Богдановская, 10, как и компания «Укрстрой девелопмент», а также государственная строительная компания «Укрсстрой». Все эти три компании связывают с Микитасем.

Журналисты допускают, что условия конкурса на работы на военных объектах были специально созданы под компанию экс-нардепа.

Также его компания «Северно-украинский строительный альянс» является подрядчиком ремонта Шулявского моста в Киеве. Она получила 100% предоплаты за работы, разобрала мост и заморозила строительство. Также эту фирму оштрафовал Антимонопольный комитет за сговор при участии в тендере.

Чтобы продолжить ремонт моста, киевские власти планируют выделить фирме Микитася еще полмиллиарда гривен.

Напомним, экс-нардепа Микитася подозревают в присвоении 82 млн грн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии. После избрания ему меры пресечения Микитась внес залог в 5,5 млн грн и вышел на свободу с электронным браслетом.