Скандальний екс-нардеп Микитась отримав майже 700 млн грн на будівництво військових складів — журналісти. Фото: comments.ua

https://racurs.ua/ua/n128084-skandalnyy-eks-nardep-mykytas-otrymav-mayje-700-mln-grn-na-budivnyctvo-viyskovyh-skladiv.html

Ракурс

Військові склади на арсеналах у Хмельницькій і Кіровоградській областях будуватиме компанія «Північно-український будівельний альянс», яку пов’язують із підозрюваним у привласненні 82 млн грн держкоштів екс-нардепом Максимом Микитасем.

Loading...

Ця ж фірма була оштрафована Антимонопольним комітетом за змову в конкурсі на ремонт Шулявського моста в Києві. Про це йдеться в розслідуванні журналістів проекту «Наші гроші».

Після серії вибухів на військових арсеналах держава торік виділила гроші на ремонт і будівництво 15 нових складів для зберігання ракет і боєприпасів. Відбір будівельних фірм для роботи на режимних об'єктах проводився таємно.

У Генштабі журналістам розповіли, що до відбору допустили чотири компанії: «Північно-український будівельний альянс», «Укрбудмонтаж», «Ольвія» і «Рубікон-Моноліт». Будівельну компанію «Ольвія» і фірму «Рубікон-Моноліт» відсіяли на першому етапі, а переможця обирали серед двох компаній, пов’язаних із Микитасем.

Співвласником «Укрбудмонтажу» була дружина екс-нардепа, а «Північно-український будівельний альянс» належить Андрію Якусевичу — помічнику Микитася у Верховній Раді.

У підсумку переможцем конкурсу, який отримав 695 млн грн, визнали «Північно-український будівельний альянс», як єдину компанію, у якої був доступ до робіт, пов’язаних із держтаємницею. На арсенал у Хмельницькій області фірма екс-нардепа отримала 374 млн грн, а на склади у Хмельницькій області — 320 млн грн. Всі роботи мають бути завершені в 2021 році.

За словами екс-президента Петра Порошенка, будівництво на складах у Хмельницькій області мало завершитися ще в 2018 році, але досі триває і веде його «Північно-український будівельний альянс». Журналісти зафіксували на будмайданчику техніку корпорації «Укртрансбуд». Вона пов’язана з держкомпанією «Укрбуд», директором якої кілька років був Микитась.

«Північно-український будівельний альянс» зареєстрований за адресою вулиця Богданівська, 10, як і компанія «Укрбуд девелопмент», а також державна будівельна компанія «Укрбуд». Всі три компанії пов’язують із Микитасем.

Журналісти припускають, що умови конкурсу на роботи на військових об'єктах були спеціально створені під компанію екс-нардепа.

Також його компанія «Північно-український будівельний альянс» є підрядником ремонту Шулявського мосту в Києві. Вона отримала 100% передоплати за роботи, розібрала міст і заморозила будівництво. Також цю фірму оштрафував Антимонопольний комітет за змову під час участі в тендері.

Аби продовжити ремонт моста, київська влада планує виділити фірмі Микитася ще півмільярда гривень.

Нагадаємо, екс-нардепа Микита підозрюють у привласненні 82 млн грн держкоштів під час обміну квартир для військових Національної гвардії. Після обрання йому запобіжного заходу Микитась вніс заставу в 5,5 млн грн і вийшов на свободу з електронним браслетом.