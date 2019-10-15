Зеленскому подали законопроект о реформе СБУ. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n128107-bakanov-podal-zelenskomu-zakonoproekt-o-reformirovanii-sbu.html

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Проект новой редакции закона «О Службе безопасности Украины» передали президенту Владимиру Зеленскому.

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Документ также направили в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный институт стратегических исследований. Законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности. Об этом 15 октября сообщил пресс-центр СБУ.

Внесение изменений в законодательство — важная составляющая реформы, благодаря которой СБУ должна трансформироваться в высокотехнологичную, мобильную и оптимальную по численности специальную службу, способную эффективно противодействовать новым вызовам и угрозам государственной безопасности Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в будущем СБУ откажется от несвойственных специальным государственным органам функций, планируется расширение контрразведывательной вектора работы ведомства.

Законопроект предусматривает демилитаризацию и оптимизацию кадрового состава, повышение уровня социального обеспечения сотрудников. В документе прописана минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности. После реформирования ожидается совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами. Также ожидается, что будет усовершенствована система демократического гражданского контроля над деятельностью СБУ.

В спецслужбе отметили, что недавно концепт нового видения этого закона показали членам профильных парламентских комитетов, послам «Большой семерки» и руководителя представительства Европейского Союза и НАТО в Украине. Отмечается, что международные партнеры поддержали реформу СБУ.

Напомним, политическая партия «Голос» предложила ликвидировать департаменты «К» и защиты экономики Службы безопасности Украины.