Реформа СБУ предусматривает сокращение, увеличение зарплат и деполитизацию, фото — Цензор

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Во вторник, 1 октября, коллегия Службы безопасности Украины поддержала тезисы новой редакции закона, который будет регулировать деятельность спецслужбы.

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Основные положения законопроекта «О Службе безопасности Украины» заслушали члены Комитета Совета национальной безопасности, обороны и разведки. Впоследствии проект закона о СБУ, который начнет реформу этой спецслужбы, представляют международным партнерам и подадут президенту.

Пресс-служба СБУ сообщила, что в этом ведомстве уже начали реформирование. Стартовали с анализа существующей структуры службы. Его результаты станут основой плана реформ.

Председатель СБУ Иван Баканов считает, что целью реформ спецслужбы является ее превращение в ведомство, которое не только анализирует и реагирует на угрозы национальной безопасности, но и «умеет предсказывать новые, оперативно разрабатывать „вакцины“, нейтрализующие угрозы на этапе возникновения».

Спецслужба при каденции Баканова намерена отказаться от несвойственных функций и сконцентрироваться на расследовании преступлений, представляющих угрозу государственной безопасности, расширить контрразведывательную работу.

В СБУ введут гибкую структуру. Службу ожидает сокращение персонала и перезагрузка кадрового состава с одновременным повышением зарплат.

Один из задекларированных шагов касается самого Ивана Баканова, в частности, говорится о деполитизации руководителей СБУ и назначении председателя на срок, который не совпадает со сроком каденции президента.

Среди намерений Баканова есть и формирование системы демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ, что сделает невозможным давление спецслужбы на бизнес.

Напомним, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем председателя СБУ друга детства и руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова. С 2017 года Баканов был председателем партии «Слуга народа», на выборах главы государства возглавлял штаб кандидата Зеленского. После этого Баканов получил воинское звание лейтенанта.