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В Киеве задержали адвоката, который присвоил государственное помещение стоимостью 5 млн грн. Фото: Pixabay

В Киеве задержали адвоката, который присвоил государственное помещение стоимостью 5 млн грн (ФОТО)

1 окт 2019, 16:21
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В Киеве задержали адвоката, который мошенническим путем присвоил помещение по улице Банковой, принадлежащее государству. Стоимость помещения составляет около 5 млн грн.

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Злоумышленник при помощи поддельных документов зарегистрировал право собственности на объект недвижимости, после чего пытался его продать, сообщили сегодня в пресс-службе столичной прокуратуры.

Для мошеннической схемы злоумышленник использовал анкетные данные женщины в возрасте, которая умерла в 2002 году. Объект недвижимости, который пытался продать адвокат, находится на балансе Государственного управления делами.

В прокуратуре рассказали, что с 2003 года указанное здание у государства арендовала общественная организация «Союз женщин Украины».

Задержанный злоумышленник пытался продать помещение арендаторам за 130 тыс. долл. Задержать мужчину удалось после встречи и договоренности о заключении договора купли-продажи.

В Киеве задержали адвоката, который присвоил государственное помещение стоимость 5 млн грн. Фото: Прокуратура Киева

Адвокату готовятся сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в конце сентября за взятку в размере 117 тыс. грн было задержано должностное лицо управления образования Подольской райгосадминистрации города Киева.

Источник: Ракурс


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