У Києві затримали адвоката, який присвоїв державне приміщення вартістю 5 млн грн. Фото: Pixabay

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У Києві затримали адвоката, який шахрайським шляхом привласнив приміщення по вулиці Банковій, що належить державі. Вартість приміщення становить близько 5 млн грн.

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Зловмисник за допомогою підроблених документів зареєстрував право власності на об'єкт нерухомості, після чого намагався його продати, повідомили сьогодні в прес-службі столичної прокуратури.

Для шахрайської схеми зловмисник використовував анкетні дані жінки у віці, яка померла в 2002 році. Об'єкт нерухомості, який намагався продати адвокат, знаходиться на балансі Державного управління справами.

У прокуратурі розповіли, що з 2003 року вказану будівлю у держави орендувала громадьска организация «Союз жінок України».

Затриманий зловмисник намагався продати приміщення орендарям за 130 тис. дол. Затримати чоловіка вдалося після зустрічі та домовленості про укладення договору купівлі-продажу.

Адвокату готуються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що наприкінці вересня за хабар у розмірі 117 тис. грн було затримано посадову особу управління освіти Подільської райдержадміністрації міста Києва.