Біля берегів Колумбії виловили наркоторговців. Фото: ТСН

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Біля берегів Колумбії виловили наркоторговців, які дрейфували в Тихому океані на тонні кокаїну.

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Колумбійські військові врятували трьох підозрюваних у продажі наркотиків неподалік узбережжя Тумако. Троє осіб дрейфували на воді на пластикових пакетах, в яких, як з’ясувалося, було понад 1,2 т кокаїну. Про це 1 жовтня повідомляє ТСН із посиланням на прес-службу Військово-морського флоту Колумбії.

Виявилося, що у воді невдахи провели понад три години. Місцеві ЗМІ повідомили, що човен, на якому торговці перевозили наркотики, затонув після зіткнення з великою хвилею. На борту було четверо людей один зник. Його наразі шукають бійці берегової охорони.

Врятованих торговців кокаїном вже затримали та заарештували. Очікується, що зловмисників повинні притягнути до кримінальної відповідальності за виготовлення й торгівлю наркотиками.

Нагадаємо, Люксембург до 2021 року запланував тотальне узаконення канабісу. Влада країни планує стати першою європейською країною, що повністю узаконить використання «травички». Продавати її іноземцям заборонять.